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Адонис (горицвет)
Адонис – прекрасный юноша, в которого влюбилась (взаимно) богиня любви Афродита. Любовь к смертному или смертной – всегда наказание, так вышло и на этот раз...
Аир болотный
"Татарская трава" или "безобразная трость" – странные названия одного из самых заслуженных лекарственных растений.
Аконит
Аконит – растение ядовитое, по легенде выросшее из слюны/пены Цербера – страшного, трехголового адского пса, которого Геракл усмирил и доставил в Микены...
Актинидия
Чудесная лиана с душистыми цветами и полезными плодами. Есть легенда, что прапрапрабабушка современной актинидии росла в райском саду...
Анемона
Анемона – ближайшая родственница горицвета и принадлежит к тому же семейству Лютиковых. В легендах их судьбы тоже связаны...
Астильба
Про красавицу-астильбу греческой легенды нет просто потому что родом она из Восточной Азии и Северной Америки. Зато есть такая вот байка...
Астра
Астры традиционно путают с каллистефусом китайским. Во-первых, близки, во-вторых, похожи, но астра, в отличие от каллистефуса – растение многолетние. Легенд об астрах существует несколько...
Астранция
Удивительно нежное растение, будто сошедшее с картин средневековых мастеров. Тех, где тонкий свет, условный пейзаж, мадонны с младенцами и лилии. Что-то из Ганса Мемлинга. И название под стать – Астранция...
Бадан (бергения)
Растение из семейства Камнеломковых – чигирский или монгольский чай, русский женьшень...
Барвинок
О барвинке рассказывают много всякого, что и понятно – вечнозеленое, стойкое, гибкое, красивое растение с характером. Легенд много, и все – печальные, даже не знаем, какую выбрать. Может быть, такую...
Бузульник
Лучи солнца в тенистом саду...
Василек
Василёк, если вы не знаете – кентавр. По латыни он Centaurеa...
Венерин башмачок
Венерин башмачок – растение не для каждого сада. Это самая настоящая орхидея, то бишь – изыск, коллекционная вещь...
Вербейник
Легенда-сказка про то, как леший в карты играл...
Вероника
Без вероник, кажется, ни один наш сад не обошелся. Вероника – однозначно не прима, а прелестная девочка из кордебалета, способная изящно оттенить и/или подчеркнуть пышность других цветов...
Вероника нитевидная
Садоводы недолюбливают и очень ругают этот цветок – заполнит весь цветник, расползется, заберется в каждый уголочек, замучаешься выпалывать. И есть история о веронике, грустная сказка...
Водосбор (аквилегия)
Водосбор, или аквилегия, имеет множество народных названий, что говорит о популярности растения, о нежной к нему любви. Голубка, орлик, башмачок эльфов, львиная трава, трава сварливой бабы..
Гвоздика
Гвоздики знают все. В советские времена красная гвоздика была едва ли не единственным, что можно было купить в цветочных магазинах...
Гелениум
Гелениум – наш проводник из лета в осень. Греки связывали его появление с началом Троянской войны...
Герань
Герань, наверное, знают все без исключения. Но, как водится – не ту, о которой речь...
Гиацинт
Легенда о гиацинте, как и многие греческие легенды красивая, но кровавая – древние греки такие древние греки.
Гиацинт – цветок дождей и печали...
Гиацинт – цветок дождей и печали...
Гортензия
Про гортензию много и историй и легенд. И что там правда, а что нет, уже не разберешь. Сегодня вспомним реальную историческую личность, которой гортензия обязана своим распространением в Европе...
Дельфиниум
Царственность и величие выделяют дельфиниумы в цветнике, заставляют не раз обернуться...
Дербенник
Дербенник везде хорош – и в розарии, и в цветнике природного стиля, и у воды. Легенд о нем много, одна другой лучше, но практически все связаны с капельками влаги, что выделяют листья плакун-травы...
Дицентра
Разбитое сердце (то есть дицентра исключительная или превосходная) – эфемероид, и легенды, естественно, все о ней...
Душица
Душистая кладовая здоровья с интересной историей. Греки верили, что Зевса, когда он был младенцем, вскармливали мёдом, который пчелы собирали именно с цветов душицы...
Жасмин
Душистая лиана из теплых стран
Жимолость
Жимолость, в отличие от всех других лиан, закручивается вокруг опоры против часовой стрелки. Говорят, это из-за крайне упрямого характера девочки, которая всё делала наперекор...
Ирис
Ирис получил своё имя в честь богини радуги Ириды. Легенд о нём очень много...
Кизил
Как Шайтан сам себя обманул!
Клематис
Совершенно неприхотливое, благодарное, долговечное, очень правильное растение для сада. А мы вам расскажем о другом – о том, как научился клематис лазать...
Клопогон
Клопогоны – статные красавцы с неблагозвучным именем. Однако в немецкой традиции клопогон имеет гораздо более изящное название: "серебряные свечи"...
Колокольчик
Колокольчики бывают очень разные, но все они одинаково очаровательны. Есть в них что-то невообразимо трогательное...
Космея
Космея и Космос – легенда о любви
Котовник
Котовник – "кошачья мята" – растение, посвященное в древнем Египте богине Баст (Бастет). Баст – женщина-кошка, богиня луны, деторождения и плодородия, домашнего очага, танцев, веселья и радости...
Кровохлёбка
Их название не имеет никакого отношения к вампирам, напротив, многолетник этот используется в народной медицине, и его название отражает кровоостанавливающие свойства отвара корней растения, хотя...
Крокус
У этого цветка два имени и история, уходящая вглубь веков. Крокус символизирует надежду и возрождение, поскольку крокус зацветает даже на снегу. На языке цветов это символ счастья веселья и радости...
Купальница
В скандинавской традиции купальница – цветок тролля, данный ему для защиты от всевозможных напастей...
Купена
Говорят, что мудрый царь Соломон специально отметил своим перстнем-печатью целебную купену, чтобы при необходимости её можно было легко отыскать среди других...
Лабазник (таволга)
Лабазник, или таволга, – пена, упавшая с прекрасного тела Афродиты в тот миг, когда богиня впервые вышла из моря на сушу...
Ландыш
О ландыше сложено множество легенд. Это и капельки пота богини Дианы, убегавшей от охваченного страстью Фавна, и слёзы морской царевны Волховы, тоскующей по Садко, и сокровища эльфов...
Лилейник
Лилейник – цветок радости и печали. Легенд о нём не так много, как о лилиях (а может их просто не различали, кто знает), но всё же несколько имеется...
Лилия
Легенд о лилиях множество, и пройти мимо них нет никакой возможности. На выбор: лилия – слёзы изгнанной из Рая Евы; молоко Геры; волшебный жезл Оберона...
Лимонник китайский
Своими целебными свойствами лимонник известен в Китае еще с 15 века...
Манжетка
Русское название «манжетка» получила за внешний вид листьев..
Монарда
Пчелиный бальзам, американская мелисса, индейское перо, лимонная мята, чай Освего – всё это разные названия одного и того же растения, названного в честь испанского врача Николы Монардеса...
Пион "Генри Бокстос"
История сорта...
Пион "Сара Бернар"
Пион, названный именем одной из ярчайших женщин столетия. Её называли «самой знаменитой актрисой за всю историю». Она покорила сердца Марка Твена, Виктора Гюго, Марселя Пруста, Александра Дюма и Петра Ильича Чайковского, перед ее талантом преклонялись почти все монархи Европы...
Пион. Греческая легенда
Древнегреческая легенда о прекрасном помощнике Асклепия...
Пион. Ито-гибриды
ИТО-пионы были получены путем скрещивания травянистого и древовидного пионов и сохранили лучшие качества своих "родителей".
Пион. Китайская легенда
Старая китайская легенда о Саде ста цветов...
Примула
Примулу называют Ключи от Рая, а все потому, что однажды Святой Петр..
Роза
О розе рассказывают так: индийская богиня любви и красоты родилась из бутона розы. Увидел её Вишну, спящую в чудесной благоуханной колыбели, разбудил поцелуем и сделал своей женой...
Роза " Abraham Darby"
История о трудолюбии, успехе и преемственности...
Роза "All The Rage"
Американская мечта оригинатора Пинг Лима...
Роза "Aspirin Rose"
Роза, посвященная 100-летнему юбилею известного лекарства...
Роза "Dame Judi Dench"
Посвящение прекрасной британской актрисе Джуди Денч.
Роза "Darcey Bussell"
Прекрасная роза Дэвида Остина – знак признания таланта и красоты прима-балерины Ковент-Гарден – Дарси Бассел...
Роза "Emily Bronte"
В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения английской писательницы и поэтессы Эмили Джейн Бронте...
Роза "Emily Carr"
Роза, посвященная канадской художнице Эмили Карр, писавшей картины природы родной страны и художественные зарисовки истории и культуры индейских племён канадского побережья...
Роза "Gebruder Grimm"
Великолепная флорибунда, посвященная памяти великих сказочников..
Роза "Gertrude Jekyll"
Роза в память британского ландшафтного дизайнера, теоретика ландшафтного искусства, писательницы и художницы Гертруды Джекилл...
Роза "Imperatrice Farah"
Роза, посвященная шахбану Ирана
Роза "La Chartreuse de Parme"
Прекрасное посвящение бессмертному роману Стендаля...
Роза "Lady of Shalott" – 1
Прекрасная роза с историей, берущей свое начало в "Хрониках короля Артура"...
Роза "Lady of Shalott" – 2
Вторая часть истории про Леди Шалот по мотивам произведений Альфреда Теннисона..
Роза "Leonardo da Vinci"
Роза, посвященная великому художнику, изобретателю, мыслителю, гению эпохи Возрождения...
Роза "Munsted Wood"
Роза в память о личном имении ландшафтного архитектора Гертруды Джекилл...
Роза "Navy Lady"
Роза – посвящение женщинам в Вооруженных силах Канады...
Роза "Novalis"
Роза – посвящение немецкому натурфилософу, писателю и поэту-романтику Барону Георгу Фридриху Филиппу фон Хандербергу...
Роза "Paul Bocuse"
Поль Бокюз – человек, который открыл миру профессию повара, сделав ее признанной и престижной, а французскую кухню мировым достоянием.
Роза "Rhapsody in Blue"
Роза – посвящение «Рапсодии в стиле блюз» композитора Джорджа Гершвина
Роза "Teasing Georgia"
Романтическая история одной любви...
Роза "The Alnwick Rose"
Замок А́лник находится на севере Англии в графстве Нортумберленд недалеко от южных границ Шотландии, это главная резиденция герцога Нортумберленд...
Роза «Blue for You»
Роза – посвящение альбому британской группы Status Quo
Роза Augusta Luise
Роза-посвящение графине Августе Луизе цу Штольберг-Штольберг
Розы питомника Meidiland
Есть знаменитые династии, где члены семьи преемственно заняты общим делом. Именно такая история у французского питомника Мейян, которая началась более 150 лет назад.
Рудбекия
Рудбекия – золото гномов...
Скумпия
Скумпия или париковое дерево – нечастый гость в садах Северо-Запада...
Тимьян / чабрец
Тимьян, он же чабрец, чабер, богородская трава, боровой перец, верест, жадобник, лебюшка, лимонный душок, мухопал, фимиамник, чубарка, чибрик и далее… всех названий не упомнить.
Тысячелистник
Это душистое растение очень декоративно, а о его лечебных свойствах можно рассказывать очень долго...
Тюльпан
Название тюльпан происходит от персидского слова toliban, что означает «тюрбан»...
Флокс
Название растения происходит от греческого слова φλόξ «флоко», что в переводе означает «пламя»...
Хвощ зимующий
Одно из лучших растений для прибрежных зон – хвощ зимующий.
Хмель
Хмельной цвет, хмельная шишка, хмелица, виноград дикий, хмиль, горкач, пивной цветок – всё это о хмеле.
Хоста
В начале, в самом начале времен Земля была нага...
Хоста Императрица Ву
Самой большой хостой в мире считается Императрица Ву.
Хоста. Немного истории
Мы много писали о хостах и не перестанем это делать, потому как любим, выращиваем и сажаем, сажаем, сажаем…
Шалфей
В русском языке лекарственное растение и пряность принято называть шалфеем, а его декоративные виды – сальвией...